"Me gané el premio a la madre del año": Tuvo gemelos, no los pudo diferenciar y le pidió ayuda a la policía

04 mar. 2023 - 15:16 hrs.

Una madre de gemelos se hizo viral en Twitter tras confesar que después de 45 días aún no logra diferenciar las identidades de sus recién nacidos. Sofía Rodríguez, quien compartió todo a través de sus redes sociales, decidió tomar una drástica decisión y acudió a la policía para que le tomen las huellas digitales a cada bebé.

"Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos, pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz, en persona son iguales", escribió la madre.

"Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál. Me gané el premio a la madre del año", agregó.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

No figuran en el sistema

Si bien 'Sofi' logró acudir a la policía, la situación no pudo ser resuelta de la forma que ella esperaba.

Según dejó saber la usuaria, le sacaron las huellas a los recién nacidos, "pero no figuran en el sistema... Seguimos sin saber quién es quién".

Vacunaron a un bebé dos veces

La historia se volvió aún más absurda cuando publicó que, producto de lo difícil que es diferenciarlos, a uno de los gemelos lo vacunaron dos veces.

Si bien el error le permitió tener un elemento físico para reconocerlos, admitió que aún no logra identificar a cada uno por sus nombres. Tras la pregunta de una usuaria, Sofi aseguró que "la pediatra va a ver cómo hacemos para seguir con los estudios".

Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien. pic.twitter.com/HbrNf2Eg1t — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Las reacciones

Claramente, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Si bien la mayoría se rio de la situación, varios compartieron algún consejo, dejando a ver que es una problemática mucho más común de lo que se cree.

"¿Si son tan chiquititos no podés renombralos y fue?", "yo le pinté la uña del pie a una de las mías para diferenciarlas" y "hace mucho no me reía tanto" fueron algunas de las reacciones.