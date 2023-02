Modelo de OnlyFans quedó postrada por pasar 14 horas al día en el teléfono: Sufre de vértigo digital

25 feb. 2023 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fenella Fox es una modelo inglesa del popular sitio de contenido para adultos OnlyFans, que sufre de una particular condición física, por haber pasado 14 horas al día frente a su celular.

Todo comenzó a fines del año 2021, cuando la modelo empezó a padecer de malestares físicos como dolores de cabeza y de cuello, sin embargo, ella no les dio mayor importancia. La solución que ella aplicó, fue dormir más temprano, pero las dolencias permanecieron.

Posteriormente, Fox se mudó a Portugal, lugar donde experimentó dolores aún más terribles, ya que comenzó a sentir mareos que ella relacionó con insolación o con cansancio por el trabajo.

No podía caminar

"Sentí que no podía caminar correctamente, físicamente me encontraba muy mal. Mareada y un poco distorsionada de la realidad. Puedo visualizarlo, pero no es fácil de explicar", dijo la mujer de 29 años.

Un día fue visitada por una amiga en su casa, pero tuvo que pedirle que se fuera debido a que se sentía muy mal. Sentía pesadez en el cuerpo, mareos y dolores en el cuello y la cabeza, ante ello, se fue a su cama y buscó en su celular a qué se debían sus dolores y dedujo que se trataba de Covid-19.

Se movía en silla de ruedas

Ya de regreso en el Reino Unido, necesitó ayuda de sus padres para cocinarse e incluso ducharse, ya que no podía hacerlo sola, pues se caía. En total, estuvo seis meses soportando esos dolores sin acudir a un médico. Tan terrible era su condición, que consiguió una silla de ruedas para movilizarse.

Un curioso diagnóstico

A pesar de que media docena de médicos la revisaron, ninguno de ellos podía determinar qué era lo que tenía, encontró un artículo en internet sobre cinetosis cibernética o vértigo digital cuyos síntomas son: palidez, náuseas, sudor frío y vómitos.

Gracias a este diagnóstico, la creadora de contenido descubrió que usar el equipo móvil, durante varias horas al día, provocaba que sus síntomas volvieran de golpe y se tardaban de tres a cuatro días en desaparecer nuevamente.

Si bien, la mujer no dejó de usar su teléfono para siempre, ya que es su fuente de trabajo, aprendió a usar menos tiempo el celular y hacer actividad física más frecuentemente, y así puede seguir generando ganancias de hasta 15 mil libras esterlinas al mes, es decir más de 14 millones de pesos chilenos.