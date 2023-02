Mujer embarazada que está en prisión pide ser liberada porque el feto en su vientre no cometió "ningún delito"

La defensa de Natalia Harrell, una joven estadounidense de 24 años acusada de homicidio que se encuentra embarazada, está intentando sacar a su representada de la cárcel a través de un recurso que, por insólito que parezca, es real.

En concreto, el recurso presentado por el abogado de Hurrell reside en que su clienta cometió el delito cuando contaba con seis semanas de gestación y que, al encarcelarla a ella, se hizo lo mismo "ilegalmente" con el feto.

“El niño no nacido no ha sido acusado de ningún delito por parte del Estado. Además, el Estado ha colocado al niño no nacido en un entorno tan inherentemente peligroso al ponerlo muy cerca de delincuentes criminales violentos", señala el recurso presentado por el abogado de Harrel, William M. Norris, consigna Fox News.

En la misma línea, Norris apunta a que el "encarcelamiento del feto" constituye una violación de los derechos de este, los cuales están garantizados tanto en las constituciones del país como del Estado, en este caso Florida.

A su vez, el abogado hace hincapié en que el feto merece estar libre de esta 'detención ilegal’ así como evitar que nazca en un ambiente como el de una cárcel, de acuerdo a los documentos citados por el periódico The Miami Herald.

Asimismo, acusa que la mujer no ha recibido los alimentos necesarios para garantizar un buen desarrollo del embarazo.

A Harrell se le sindicó como la responsable del asesinato de una mujer de 28 años. El crimen habría sucedido luego de que ambas mujeres estuvieran en un bar con un grupo de hombres.

Posteriormente y al tomar un taxi, las mujeres se enfrascaron en una discusión. Fue en ese momento que Harrell sacó un arma y le disparó a la víctima.

Finalmente, la mujer murió a causa de un disparo en el torso y en el brazo izquierdo.

The unborn child's mother, Natalia Harrell, is awaiting trial for second-degree murder in Florida, after video allegedly shows her shooting another woman in a crowded Uber (via @toofab)https://t.co/2kAUxvlNAw