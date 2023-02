Pensó que tenía un resfrío de verano, pero era algo más grave: La desgarradora historia de mujer que quedó sin nariz

17 feb. 2023 - 17:40 hrs.

Sentía los mismos malestares que un resfrío de verano, pero lo que en verdad tenía Katie Froggatt, del Reino Unido, era un grave diagnóstico.

Con el pasar de los días, la incómoda sensación de nariz tapada no desaparecía con nada; por el contrario, se iba formando un bulto al interior de su cavidad nasal, dificultando más aún su respiración.

Después de ir al médico, la mujer recibió una demoledora noticia que tiene en vilo a su esposo: con 39 años de edad, no saben cuánto tiempo de vida le queda junto a su familia.

El desgarrador diagnóstico de Katie

Los problemas médicos iniciaron en agosto de 2021, cuando a la mujer le informaron que esas complejidades para respirar eran debido a un tumor agresivo, lo que daba paso a un cáncer terminal. Katie fue sometida a una operación de urgencia, la que consistió en la extirpación de toda la nariz.

Ese fue el momento en que también le comunicaron que probablemente no le quedase demasiado tiempo de vida, causando un gran dolor en Steven, su esposo.

"Ella fue mal diagnosticada: los médicos pensaron que era sinusitis. Nada mejoró, la respiración de Katie empeoró hasta el punto en que realmente no podía hacerlo", contó el hombre a la prensa británica.

Al poco tiempo, "el tumor siguió creciendo hasta que le salió por la nariz: era como si le saliera una salchicha por la fosa nasal, justo sobre el labio superior".

Katie junto a su esposo Steven.

A la paciente le extrajeron piel de las muñecas, venas de su brazo y un hueso de su costilla para reconstruir una nueva nariz, lo que no estuvo exento de complicaciones, porque el procedimiento dañó algunos nervios de su rostro.

De todos modos, parecía que la mujer se había librado de la enfermedad tras la extirpación completa del tumor, pero en septiembre de 2022 los problemas volvieron a su vida.

Un tumor cancerígeno inagotable

Resulta que el tumor volvió a crecer en la reconstruida nariz de Katie. Los esfuerzos médicos eran infructuosos, porque vez que extirpaban uno, aparecía otro. Tan grave era la situación, que la estructura nasal nuevamente le fue retirada.

Como si fuera poco, a inicios de 2023 les informaron que el cáncer se extendió hasta los pulmones de la mujer y correspondía a etapa cuatro. La extirpación del pulmón no era una alternativa, porque eso la habría arruinado más, de acuerdo a lo que dijeron los médicos.

"Mis ojos lloran por temor a perderla"

Consciente de que a Katie le queda entre uno o dos años de vida, en la mejor de las suertes, el matrimonio está centrado en la búsqueda de tratamientos alternativos que puedan prolongar su existencia lo más posible, pero estos tienen un costo de 1.200 dólares semanales, casi 950 mil pesos chilenos.

A la espera de una prótesis de nariz, Steven concluyó que "siempre fuimos muy positivos. Me gustaría planear una vida mejor para nosotros, pero ahora ni siquiera puedo pensar en el futuro. Mis ojos lloran por temor a perderla y pensar en ser padre soltero da miedo. Pero luego decidí cambiar mi forma de pensar. No puedo evitar esto y no puedo dejar que la ansiedad tome el control".