"Espero me sepas comprender": La desgarradora carta de mujer que abandonó a su perrita por falta de dinero

16 feb. 2023 - 11:30 hrs.

El abandono de una perrita de 13 años en un refugio de animales en Argentina tiene conmocionada a una comunidad de Instagram, la que inició una campaña para dar con el paradero de su dueña.

Lejos de ser una cruel historia de abandono o maltrato animal, este caso tiene un origen mucho más triste, pues la mascota fue entregada junto a una desgarradora carta anónima que se viralizó en la red social.

Según se lee en el documento escrito por una mujer, ella habría dejado a la canina por estar sin trabajo y la consecuente falta de ingresos, lo que imposibilitaba la continuidad del tratamiento y la compra de medicamentos que requería el animal.

¿Qué decía la dolorosa carta?

La perrita se llama "Sofía" y fue entregada por la mujer que se autodenominó como su "mamá". En la carta, ella hace un desgarrador testimonio que entristeció a las y los trabajadores del refugio.

"Perdón, hace tres meses que no puedo comprarle la medicación a Sofía. Me siento muy frustrada e inútil. Sofi tiene 13 años, es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo desde hace seis meses y no puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Después, lo proceso, porque le cuesta masticar", comenzó relatando.

La mujer aseguró que "fui con familia, amigos, refugios y todo lo que estuvo a mi alcance para darla en adopción. En todos los lugares me aconsejaron no operarla, que era muy riesgoso por la edad y el procedimiento".

Tras explicar cómo se le debe suministrar los medicamentos que "Sofía" necesita, la dueña concluyó su relato con una emotiva despedida: "Hijita mía, mamá te ama muchísimo y no te voy a tirar a la calle como te encontré. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá".

Campaña para reunirla con su "madre"

Actualmente, la perrita está bajo el cuidado de Refugio Zaguates, que a través de redes sociales inició una campaña para reunirla con la mujer afectada. "Nos destruyó el corazón esta historia, no sabemos cuál era la situación de la mujer ni cómo vivió Sofi todos estos años, solo sabemos que está muy triste porque su mamá se fue", declaró la organización.

"Todo lo que conoció durante su vida ya no está más y su mirada denota una tremenda tristeza inigualable", dijeron en una publicación.

Días más tarde, señalaron que "no tenemos los datos de esta mujer, pero la tristeza de Sofi nos impulsa a empezar la búsqueda de su humana para que vuelvan a reencontrarse y entre todos ayudarla para que no vuelva a faltarle nada". A los seguidores se les solicitó compartir el posteo para llegar, eventualmente, a la dueña.

Hasta el momento, al 16 de febrero de 2023, no ha sido posible dar con el paradero de la afectada.