¿Podría tratarse de extraterrestres?: Conoce dónde se han visto los OVNIs que han sido derribados

13 feb. 2023 - 15:38 hrs.

En un verdadero enigma se ha transformado el avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNI) en los cielos de distintos países alrededor del mundo.

Hasta la tarde de este lunes, cuatro objetos de estas características se han dejado ver en los últimos días. Fue en Estados Unidos, donde hace un poco más de una semana, se derribó un globo de origen chino. De acuerdo a la potencia de América del Norte, se trataba de un objeto con fines espías.

Desde el gigante asiático confirmaron que aquel globo les pertenecía, pero descartaron de plano que tuviera el objetivo que acusaban desde Estados Unidos y aseguraron que este era de índole científica, estudiando temas meteorológicos.

Lo cierto es que la aparición de ovnis se ha mantenido. En los últimos días, Estados Unidos ha logrado captar tres de estos. Cada uno con distintas características en sus cielos y también en Canadá.

¿Dónde han sido localizados estos ovnis?

El primero de ellos, el globo chino del cual se habló anteriormente, fue divisado en Carolina del Sur. Pero desde el viernes hasta ayer domingo se ha visto un segundo en Alaska, también de soberanía estadounidense.

Respecto a este último, desde el Pentágono señalaron que era similar a un auto en tamaño y volaba a 12 mil metros de altura. De acuerdo a Estados Unidos, no presentaba una amenaza militar, pero sí aérea. Es por esto que también optaron por derribarlo.

Posteriormente, en Yukón, una localidad de Canadá, fue visto otro OVNI. Este fue descrito por los ciudadanos como algo parecido a un cilindro, quienes solicitaron ayuda al propio Estados Unidos para que fuera derribado, lo que finalmente se hizo.

Pero el más llamativo de todos estos objetos fue visto en el Lago Hurón, también de Estados Unidos. Lo curioso de este en particular es que, a diferencia de los anteriores, presentaba una forma octogonal, volando a 6.100 metros de altura. También fue derribado.

Estados Unidos no descarta que se trate de extraterrestres

A través de una entrevista con The New York Times, el general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea, al ser interrogado sobre la posibilidad de que estos OVNIs se traten de extraterrestres, señaló que "dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla".

El caso de China y Uruguay

Durante este fin de semana, desde China también acusaron la presencia de un OVNI en sus cielos, el cual está siendo estudiado tras ser derribado por ese país.

Pero en Sudamérica también han pasado cosas que han llamado la atención de uno de los países. Es el caso de Uruguay que, también durante este fin de semana, advirtieron que se divisaron luces intermitentes en el cielo de aquel país.

La comisión de la Fuerza Aérea de Uruguay se encuentra investigando de qué se podría tratar este fenómeno.