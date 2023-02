Joven se enteró que tenía cáncer en etapa cuatro después de realizar un truco de belleza en TikTok

10 feb. 2023 - 15:30 hrs.

Helen Bender, una joven de 26 años de Alabama, en Estados Unidos, pudo saber que tenía cáncer en etapa cuatro tras realizar un truco de belleza que es viral en TikTok.

La joven estaba siguiendo la tendencia del 'Gua Sha', una técnica milenaria de origen chino que consiste en "raspar" la piel para favorecer el drenaje linfático y estimular la circulación sanguínea del rostro.

Mientras Helen pasaba la piedra por su rostro, descubrió que tenía un gran bulto en el lado izquierdo de su mandíbula. Frente a este alarmante signo, acudió al médico, donde le diagnosticaron la enfermedad.

"Usar Gua Sha me salvó la vida"

Bender contó que "usar Gua Sha me salvó la vida. Empecé a usarlo para tratar de hacer mi cara más delgada. Cuando noté este bulto, no estaba segura de qué era".

“Me enfermo mucho con resfriados y esas cosas, así que al principio pensé que era solo un ganglio linfático inflamado", agregó. Sin embargo, luego tomó conciencia de que había perdido mucho peso, pero nunca imaginó que le diagnosticarían cáncer, consignó Daily Mail.

"Si no hubiera usado -Gua Sha- tan pronto, probablemente no habría logrado que lo revisaran. Podría haber muerto", dijo.

Kennedy News and Media

Cáncer en etapa cuatro

Tras someterse a los exámenes de rigor, le diagnosticaron cáncer en etapa cuatro. "Había alrededor de 20 bultos, se había extendido por todo mi cuerpo a múltiples áreas. De hecho, en mis registros dice que posiblemente sea la etapa cinco", comentó la joven.

Los escáneres indicaron que, además del bulto en el cuello, Helen también tenía tumores en los pulmones, los intestinos y el muslo izquierdo, entre otras áreas.

Tras el desalentador pronóstico le consultó al médico cuánto tiempo le quedaba de vida y él le dijo que una persona que llegó hasta su consulta con en una etapa similar, había fallecido en seis semanas.

Kennedy News and Media

"Me abrazaron"

"Hice que mi prometido viniera a buscarme al consultorio del médico. Los dos estábamos llorando. No podía decirle a mi papá, es muy difícil contarle ese tipo de noticias a los miembros de la familia. Entonces el doctor le dijo a mi papá, y mi papá le dijo a mi mamá y a mi hermana", reveló la paciente.

"Simplemente, me abrazaron y me dijeron que íbamos a superar esto. Fue muy duro verlos, especialmente a mi hermana", añadió.

Helen Bender fue sometida a un tratamiento de inmunoterapia a principios de junio: "Hay una probabilidad del 50/50 si te funciona o no, y si no es así, básicamente es una sentencia de muerte", precisó.

A ocho meses de haber iniciado el tratamiento, la paciente indicó que "el bulto no se nota tanto ahora, ya que no tengo una imagen de mi cuerpo, puedo olvidarlo más. Está funcionando muy bien. No tiene los mismos efectos que la quimioterapia, así que tengo una calidad de vida bastante buena".