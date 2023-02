08 feb. 2023 - 14:15 hrs.

El Presidente de Estado Unidos, Joe Biden, emitió su segundo discurso sobre el estado de la Unión el pasado martes 7 de febrero.

Además de los comentarios sobre lo pronunciado por el Mandatario frente a la nueva cámara controlada por los republicanos, uno de los hechos que más llamó la atención fue el saludo que tuvo su esposa, Jill Biden, con Doug Emhoff, el esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.

¿Se besaron en la boca?

El comentado momento, que ocurrió antes de que Biden empezara a pronunciar su mensaje, generó debate entre los espectadores, ya que en las imágenes que captaron el momento, pareciera que Jill Biden y Doug Emhoff se besaron en la boca.

En concreto, Jill Biden llegó hasta el público y se ubicó junto a Emhoff mientras esperaba el mensaje de su esposo.

Quienes se encontraban alrededor de ellos aplaudieron el saludo, sin mostrar sorpresa en sus rostros frente al supuesto beso en la boca, lo que permite determinar que se trataría de un "efecto visual" provocado por el ángulo de la cámara que captó la imagen.

AFP

El momento no dejó de ser comentado en redes sociales, donde los usuarios mostraron asombro y se realizaron diversos cuestionamientos tras el saludo.

"¿Por qué Jill Biden (Primera Dama de los Estados Unidos) y el esposo de la Vicepresidenta Kamala Harris se besaron?", "yo sabía que no había visto mal. Jill Biden besa en la boca al marido de Kamala", "en el discurso del estado de la Unión siempre pasan cosas. Esta no me la esperaba: Jill Biden besa en la boca al marido de Kamala Harris", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

Revisa el video