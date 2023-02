"Papá está aquí, no temas": El emocionante rescate a una niña desde los escombros tras terremoto en Siria

Con el pasar de los días, cada vez son más los registros que aparecen sobre el rescate de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, luego del terremoto que afectó a Turquía y Siria.

El último reporte indica que el sismo, de una magnitud de 7,8 grados, ha dejado más de 11.200 muertos. La cifra de decesos en Turquía alcanzó los 8.574, según informó el Presidente Recep Tayyip Erdogan; mientras que en Siria, el número de fallecidos suma 2.662.

Por otra parte, en cuanto a los heridos, en Turquía ascienden a 50 mil personas; mientras que en Siria se habla de 5.000.

Uno de los rescates que se ha viralizado es el que tiene como protagonista a una niña en la localidad de Jinderis, Syria.

El registro, publicado por The Associated Press, muestra a un rescatista sacando restos de cemento y fierros cuando se puede ver la cara de la niña, llamada Nour.

Mientras continuaba un poco confundida por lo que estaba viviendo, a la niña le dicen: "Papá está aquí, no temas. Habla con tu papá, habla".

En ese momento, Nour continuaba con su cuerpo enterrado y el rescatista le limpió la cara antes de continuar el rescate. Tras sacarla de los escombros, la pequeña se reencontró con su padre, quien la estaba esperando.

