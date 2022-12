"¿Qué hay de mi?": Fugitivo de la ley es arrestado tras comentar una publicación de la policía sobre "los más buscados"

04 dic. 2022 - 19:39 hrs.

Un hombre de Estados Unidos, prófugo de la ley, fue detenido tras hacer un comentario en un post de Facebook del departamento de policía del condado de Rockdale.

Esta historia, tan cómica como particular, ha impresionado tanto a los medios de ese país como internacionales, además de provocar miles de respuestas en redes sociales.

Incluso, el posteo que lo llevó a su arresto tiene más de mil reacciones en Facebook.

El post

El post en cuestión era de la oficina del sheriff del condado de Rockdale, y trataba sobre imágenes y breves descripciones de su lista de "personas más buscadas".

Este listado llamó la atención de Christopher Spaulding, originario de Georgia, que se animó a comentar: "¿Qué hay de mi?", haciendo alusión a que él faltaba en la imagen publicada.

La policía vio el mensaje y confirmó que Spaulding tenía dos órdenes de detención pendientes por violación de la libertad condicional.

"Tienes razón, tienes dos órdenes. Estamos en camino", respondieron a su comentario.

Tres días más tarde, el jueves 1 de diciembre, la policía hizo un nuevo post, donde escribió "agradecemos su ayuda en su captura".

"Un agradecimiento especial a nuestra Unidad de Fugitivos por estar activos y aprehender eficientemente al Sr. Spaulding quien tiene 2 órdenes de arresto por Violación de Libertad Condicional", se agregó.

"Nuestro Top 10 es compilado basado en la severidad de los cargos solamente. El no estar en esta lista no significa que nuestra Unidad de Fugitivos no lo esté buscando si tiene una orden de arresto activa", se finalizó.