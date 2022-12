"Algo debe estar mal": Médicos demoraron 14 años en diagnosticarle un cáncer de estómago

02 dic. 2022 - 18:00 hrs.

Una mujer convivió con un cáncer durante catorce años, ya que los médicos no fueron capaces de diagnosticarlo a tiempo. Supuestamente, le decían que los dolores estomacales y su frecuente fatiga no eran preocupantes, pero todo se trataba de un cáncer de estómago.

Según los especialistas, los malestares eran ocasionados por una úlcera y recibió tratamiento por ello, pero siempre fue el equivocado, ya que la causa era otra.

Ahora, la mujer inició una campaña de concientización en Reino Unido para que las personas puedan acceder a un diagnóstico temprano de alguna eventual enfermedad cancerígena.

"Los médicos no sabían realmente lo que estaba mal"

Elaine Wright visitó durante varios años a sus médicos de cabecera y, tras contarles que tenía problemas estomacales y cansancio muy persistente, le respondían que nada era serio.

"Iba al médico todo el tiempo y me hacía pruebas. Los médicos no sabían realmente lo que estaba mal, me decían que tenía una úlcera de estómago y durante años me trataron por una úlcera", relata la residente de Londres.

Sin embargo, su intuición le decía otra cosa: "Recuerdo haberle dicho a uno de mis médicos, cuando aún no sabían que tenía cáncer, que 'algo debe estar mal, soy demasiado joven para sentirme así, estoy cansada todo el tiempo. ¡Algo no está bien!'".

Catorce años más tarde, cuando por fin le identificaron células cancerígenas en su estómago, su reacción fue optimista: "Tenía tres hijos pequeños, por lo que era crucial que cuidara mi salud y mi bienestar".

Pese a todo, superó la enfermedad

A pesar de que el diagnóstico fue tardío, Elaine siguió los tratamientos correspondientes hasta superar la enfermedad, eliminándola después de procedimientos y cirugías. Aquello fue a sus 42 años de edad, hoy tiene 65 y su testimonio ha servido para crear conciencia.

"Estoy muy, muy feliz. Me alegro de estar todavía aquí y poder compartir mi historia. Este es mi testimonio... ¡Hay vida, no te rindas! Una vez que recibas el tratamiento adecuado, el amor y el cuidado, hay vida", dijo la mujer.