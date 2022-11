Le tronaron el cuello mientras recibía un masaje y ahora podría quedar con daño cerebral

29 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Lo que iba a ser un completo relajo puede dejar en un grave estado de salud a un estilista que le tronaron el cuello durante un masaje en el estado de Puebla, en México. Tras acudir a un centro de baños de vapor, resulta que acusa haber perdido el conocimiento y quedar paralizado.

Tanto él como su familia están exigiendo justicia, ya que desde el recinto de masajes están desconociendo su eventual responsabilidad en su afección, la que según le comunicaron los médicos podría provocarle un daño cerebral.

Este acontecimiento ha servido para crear consciencia sobre la manipulación que tienen las personas sobre su cuello, dado que muchos y muchas lo hacen resonar de forma incorrecta, generando un gran riesgo para la salud.

¿Qué denuncia él y su familia?

Identificado como Gerónimo Ramírez León, acusa en redes sociales que "acudí a los baños de vapor Villa Frontera. Pido ayuda, porque salí inconsciente, y justicia, porque no se quieren hacer cargo, ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro. Estoy por quedar en un estado vegetal, fue cometido por un derrame cerebral y no se quieren hacer responsables".

Si bien fue hasta un recinto médico donde le recetaron antiinflamatorios para su cuello, su familia denuncia que durante la madrugada del viernes 25 de noviembre comenzó a presentar signos de parálisis.

Cuando lo llevaron a una segunda clínica, los especialistas detectaron un posible daño cerebral. Según dice una sobrina de Gerónimo, él puede quedar con este daño o con parálisis.

"Que se haga justicia, que se hagan cargo los que se tengan que hacer cargo, porque mi tío tiene 43 años, lleno de vida, trabajador, tiene familia que depende de él. No es posible que por una negligencia esté así", dice la familiar.

#Entérate || La sobrina de Gerónimo Rodolfo Ramírez, el hombre que resultó con daño en su columna luego de que lo tronaran en los baños Villa Frontera, pide justicia para su tío, quien puede quedar en estado vegetal.



Vía: @RocioCardona712 pic.twitter.com/mqC2XbywvH — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) November 26, 2022

¿Qué dijeron desde el centro de masajes?

En el estado de Puebla, los medios locales han reportado que los administradores del centro de baños de vapor no han colaborado con la localización del funcionario que realizó el masaje y que habría originado las complicaciones de salud en el estilista.

Aseguran que esa persona lleva poco tiempo trabajando en el recinto, así que desconocen su nombre y dirección de domicilio. Estos datos podrían conocerse pronto, pues la familia del afectado interpuso una denuncia que dará inicio a una investigación; mientras que las autoridades de Puebla clausuraron el recinto.