Fue a un concierto, pensó que la habían apuñalado, pero terminó recibiendo un complejo diagnóstico

29 nov. 2022 - 10:00 hrs.

Errin Shaw, de 30 años, estaba disfrutando de un concierto en la ciudad de Glasgow, Escocia, cuando sintió un fuerte dolor que la llevó a pensar que había sido herida con un cuchillo.

Sin embargo, al acabar el espectáculo, fue directamente hacia un recinto asistencial donde le entregaron un impactante diagnóstico sobre su salud, cambiándole la vida en ese instante.

Un raro tipo de cáncer

"Estaba en el parque Glasgow Green, escuchando a Snow Patrol y pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. Me di vuelta y le pregunté a mi esposo Graeme si me habían apuñalado y él respondió que no", contó Errin en conversación con Daily Record.

Llevada por su esposo y su madre al hospital Royal Infirmary de Glasgow por este dolor, esperó unas cuatro horas para recibir el motivo tras la punzada de dolor que sintió en el concierto.

Los médicos le revelaron que padecía un extraño tipo de cáncer, un linfoma de la zona gris, que afecta directamente al sistema inmunitario de la persona.

"En cuatro horas me diagnosticaron cáncer. Estuve allí tres o cuatro noches y luego fui directamente al Beatson Cancer Center, así que estuve un mes sin volver a casa después del show", relató.

Está en remisión

Siendo tratada inmediatamente por este cáncer, Errin cuenta que ha evolucionado favorablemente. Incluso, en junio de este año, le comunicaron que estaba en remisión.

“Sonó mi teléfono y era el Beatson. Cada vez que sonaba mi teléfono y decía ‘Beatson’, siempre miraba a quienquiera que estuviera conmigo y le decía que hiciera mi maleta porque sabíamos que significaba que iba a volver a ingresar", rememora.

Sin embargo, la llamada era de su enfermera, quien le dijo que “no puedo esperar a darte la noticia. De hecho, tuvimos que verificarlo tres veces porque no podemos creer que ya no haya señal alguna del cáncer en tu tomografía", dándole a saber que su cáncer ya no era detectable.

"Fue algo inesperado que el año pasado me dijeran que no iba a llegar a la Navidad y que ahora me dieran esas noticias. Fue un momento de locura", manifestó con alegría.