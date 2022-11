Ingresa a cirugía por posible infección en el útero y le extraen ilegalmente sus riñones

18 nov. 2022 - 06:30 hrs.

Un posible caso de tráfico de órganos mantiene en vela a la localidad de Muzaffarpur, en India, luego de que una mujer ingresara por una infección en el útero y acabara sin sus riñones al terminar el procedimiento.

Los hechos

Una mujer de 38 años, identificada como Sunita Devi fue a una clínica el pasado 3 de septiembre del 2022 por una posible infección en su útero.

Ante la gravedad de la afección, los médicos decidieron que lo mejor sería someterla a una cirugía para extirpar el útero, puesto que los antibióticos no fueron de ayuda.

De acuerdo al Indian Times, después que los días transcurrieron de la operación, la salud de la mujer comenzó a empeorar significativamente.

Fue así como fue llevada de urgencias hasta otro hospital de la misma zona, descubriendo que la mujer no tenía riñones: habían sido extirpados en la cirugía anterior.

Está con diálisis

Considerando el daño que implica estar sin sus riñones y sin la posibilidad de trasplantes por el momento, debe someterse periódicamente a diálisis para poder vivir.

“Dado que Sunita no tiene riñones, si no se somete a diálisis ni siquiera un día, podría morir”, afirmó el doctor BS Jha, parte del equipo que se dio cuenta de que la mujer no tenía sus órganos.

"Tendrá que someterse a un trasplante de riñón cuando su situación mejore. Sus signos vitales están siendo monitoreados de cerca", dijo el doctor Om Kumar, jefe del Departamento de Nefrología y Trasplante de Riñón del Instituto Indira Gandhi de Ciencias Médicas

Prófugos de la justicia

Tras confirmar la "desaparición" de sus órganos, la familia de Sunita denunció al hospital donde habrían extraído sus riñones.

Sin embargo, al hacerlo, parte de los médicos que la operaron por la infección al útero, desaparecieron y están prófugos de la justicia.

Incluso, dieron a conocer que la clínica donde fue atendida no estaba habilitada y que el título que estos supuestos médicos tenían, era falso.

