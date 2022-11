"Los vemos, rusos": Ucrania publica video de sus francotiradores matando soldados de Rusia en la oscuridad

Durante la jornada de este jueves, el gobierno ucraniano publicó, a través de sus redes sociales, un video donde se muestra cómo francotiradores ucranianos matan a soldados rusos en la oscuridad.

La publicación en Twitter, además del registro, viene acompañado de un mensaje. "Los vemos, rusos. Incluso en la oscuridad. No conocerán la paz hasta que abandonen Ucrania", advirtieron en la red social.

¡ATENCIÓN! Imágenes sensibles

We see you, russians.

Even in the dark.

You will not know peace until you leave Ukraine. pic.twitter.com/LolTuBO4AN