Hombre propuso matrimonio cerca de unos baños químicos y fue infiel solo minutos después

El pasado fin de semana, Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional de Lima, Perú, para cantar sus mejores éxitos en el marco de su gira "World's Hottest Tour", tal como lo hizo en Chile a finales de octubre.

Antes del inicio del concierto ocurrieron varias anécdotas, pero probablemente ninguna como la que protagonizó una pareja, la cual se hizo viral en TikTok por lo insólita que fue, pues lo que parecía un emotivo momento luego se transformó en una desilusión amorosa para muchos de los usuarios de la popular red social.

La situación quedó registrada en dos videos y ambos suman miles de reproducciones y "Me gusta", además de cientos de comentarios de usuarios que realizaron cómicas interpretaciones de lo ocurrido en el recital del puertorriqueño.

Del amor a la infidelidad

Resulta que durante la previa del espectáculo, un hombre se arrodilló en un sector poco romántico para la ocasión: al lado de los tradicionales baños químicos que se suelen instalar en eventos masivos. La idea era proponerle matrimonio a su pareja, así que le puso el anillo en su dedo mientras ella reía emocionada.

Después de sellar la noticia con un abrazo y un apasionado beso, la petición amorosa fue aplaudida por varios de los asistentes que estaban a su alrededor. Todo quedó coronado con una fotografía en la que ella presumió el anillo, el que según el autor del video no habría costado más de 5 soles (poco más de 1.200 pesos chilenos).

Sin embargo, el que iba a ser un posible matrimonio, más tarde se desmoronó, ya que se publicó un segundo video, de otra usuaria de TikTok, en el que aparece el mismo hombre bailando intensamente entre un grupo de corpóreos de tiburones, personajes ya clásicos en los conciertos de Bad Bunny.

Al principio todo en orden, pero cuando termina la performance, el "futuro esposo" es captado besándose con la persona que estaba bailando.

Lo que debía causar sorpresa e indignación, al final generó dudas y risas: resulta que su "prometida" estaba a metros del joven; de hecho, lo habría grabado con el celular de su supuesta pareja, ya que luego se lo entregó, aunque no con la misma alegría de antes.

"Me pidió el Instagram"

Como si fuera poco, el video que revela la infidelidad dio origen a nuevos capítulos. En los comentarios de la publicación, una mujer confesó un episodio que protagonizó con el joven, cuya nacionalidad sería alemana.

"Yo lo atendí hace unos días (soy mesera) y me pidió el Instagram", partió relatando. Varios usuarios le pidieron más detalles de la situación: "¿Se lo diste?", le preguntaron, y respondió que "sí, pero no porque me gustó, sino porque hay que saber tener amistades en todos lados. Encima solo me dejó 3 soles (de propina)".

