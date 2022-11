Explosión de un vehículo en Estambul generó temor tras último ataque terrorista que dejó seis muertos

Una segunda explosión en menos de tres días en Estambul, capital de Turquía, generó temor en la población, luego que el pasado domingo se produjera un atentado en esa ciudad, que terminó con seis personas fallecidas y decenas de heridos.

En esta oportunidad, sin embargo, el estallido se debió a un automóvil que previamente se había incendiado, propagándose las llamas a otros vehículos.

De acuerdo al medio argentino La Nación, el fuego provocó que se escucharan algunas detonaciones menores, probablemente de las llantas o el contacto del combustible con las llamas.

Pese a la emergencia -ocurrida en el distrito conocido como Faith, en la calle Kocamustafa Pasa- no se reportaron víctimas fatales ni tampoco heridos.

Producto del atentado del domingo, las primeras informaciones hacían referencia a que la explosión se debía a un coche bomba. Pero luego se descartó esa posibilidad.

Explosion reported from #Istanbul of #Turkey. Apparently it is car bomb & may have casualties. That’s the 2nd incident during last week n d country. Explosions indicate a new wave of instability in d region that has been suffered by a decade of war/terrorism. #turkeyexplosion pic.twitter.com/SdlreVVjh7