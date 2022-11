"Me cegué": Vio a su exnovia conversar con otro hombre y lo atacó con una botella de vidrio

15 nov. 2022 - 00:03 hrs.

Un violento hecho tuvo lugar en la madrugada de este lunes en la ciudad de Villa Tesei, Argentina. Un hombre lastimó a otro con una botella de vidrio luego de verle conversando con su exnovia.

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo a las diligencias investigativas, el altercado se registró en un local de entretención llamado Roca Bruja, donde una joven estaba conversando con otro hombre.

Santiago Martínez, exnovio de la joven, los observó juntos y en un ataque de celos, se acercó para atacar a la víctima identificada como Nicolás García, de 21 años.

Utilizando una botella de vidrio “se la incrustó en la cara directamente al muchacho”. Posterior al ataque, el agresor se dio a la fuga, pero prontamente se entregó a la policía.

Por ello, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y venganza transversal, por lo que queda a disposición de la justicia.

"No sé ni qué hice"

El hombre agredido perdió la visión total de ojo izquierdo y hasta el momento, “estamos con cuidados segundo a segundo, con muchos controles”, dijo la madre en conversación con TN.

Sobre el hecho, dice que Nicolás “se acuerda, sabe perfectamente quién fue. No pudo defenderse. Me llamó y se desmayó por haber perdido tanta sangre”.

“Él es diabético. Por la patología que tiene, lo que menos tenía que haberse lastimado es el ojo. Nunca pensé que iba a estar en esta situación”, lamenta.

El atacante, tras el ataque, envió un mensaje de WhatsApp a un grupo, diciendo lo siguiente: “¿Estás ahí hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex? Toqué fondo, no sé ni qué hice. Me cegué”.

Graves lesiones

Además de haber perdido la visión de uno de sus ojos, también deberá someterse a un trasplante para recuperar la vista.

Asimismo, Nicolás también recibió decenas de puntos para reconstruir parte de su rostro, puesto que con el corte, le arrancó parte de la piel.

“Cuídense mucho, no se peleen en ningún lado y tampoco reaccionen mal. Es un claro ejemplo de que puede pasarle a cualquiera, sin haber hecho nada antes”, reflexionó la víctima del ataque en un audio a sus amigos.

