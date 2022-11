Dormía en una banca y era amigo de los trabajadores: Así fue la vida del hombre que vivió 18 años en un aeropuerto

14 nov. 2022 - 20:00 hrs.

Mehran Karimi Nasseri es el hombre que, según las autoridades, murió el sábado recién pasado tras sufrir un ataque cardiaco en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, en Francia.

Nasseri se hizo mayormente conocido por vivir en el Terminal 1 de ese recinto desde 1988 hasta el 2006, en primer lugar, escondido, porque no contaba con documentos de residencia; y más tarde, aparentemente, por decisión propia.

En los últimos años, trascendió que la víctima, de origen iraní, dormía en una banca y que se hizo amigo de los trabajadores del terminal aéreo, tanto así que fue nombrado como Lord Alfred. Además, solía bañarse en el lugar y realizar otras actividades.

"Eventualmente, me iré del aeropuerto"

En una entrevista con The Associated Press, en 1999, Nasseri, nacido en 1945, fue enfático en señalar que "eventualmente, me iré del aeropuerto".

Sin embargo, en ese preciso instante remarcó que "pero todavía estoy esperando un pasaporte o una visa de tránsito", informa NBC.

Cabe señalar que el hombre había dejado Irán para estudiar en Inglaterra durante 1974. No obstante, cuando volvió a su país, fue encarcelado por participar de protestas, lo que lo llevó a ser expulsado sin pasaporte.

De ahí en adelante, el hombre solicitó asilo político y pasó por varios problemas legales y burocráticos, por lo que terminó siendo arrestado en Francia. Una vez ocurrida su detención, no pudo ser deportado y se instaló en el aeropuerto en 1988, manteniéndose ahí hasta el 2006.

Luego de su reciente deceso, un funcionario del aeropuerto Charles de Gaulle aclaró que el hombre había vuelto a vivir allí hace unas semanas.

Su historia inspiró una película

La historia de Nasseri inspiró la película "The Terminal", dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, la cual trata de un hombre llamado Viktor Navorski (Hanks), quien llega al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York desde el ficticio país de Krakozhia.

Al hacerse presente en el recinto, Navorski presenta problemas con su documentación. Esta situación, y una guerra civil iniciada en su país, provocan que deba instalarse en el lugar e iniciar una nueva vida allí, ante la atenta mirada de la policía.