"Me golpeó de repente": Periodista de la BBC hizo una entrevista sobre septicemia y un mes después la padeció

13 nov. 2022 - 17:47 hrs.

A veces las personas tienen síntomas de diversas enfermedades, pero no le dan mayor importancia, por lo que las ignoran.

Ese fue el caso de una periodista de la BBC de 30 años, que acabó en el hospital tras padecer una septicemia o sepsis, apenas unas semanas después de haber realizado una nota de este problema en la televisión.

Sarah McMullan tuvo que ser tratada de urgencia después de desarrollar una enfermedad que puso en peligro su vida.

La entrevista

En septiembre, McMullan entrevistó a Kimberley Bradley, superviviente de la sepsis, que estuvo en coma durante ocho.

Sin embargo, un mes después de hacer esta entrevista, ella misma acabó muy enferma de sepsis, que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo reacciona de forma exagerada a una infección y empieza a dañar los tejidos y órganos.

El resultado fue una visita a urgencias, una semana en el hospital y un par de semanas más de pastillas y reposo.

Los síntomas

La periodista dijo a un programa de BBC Radio que "la Srta. Bradley me habló de todos los síntomas, de lo que había que tener en cuenta, de lo que había que recordar y de cuándo había que pedir ayuda, y yo no los recordé".

"Para ser sincera, no había oído hablar de la sepsis. No conocía los síntomas a los que había que prestar atención. No sabía lo común que era. Tenía 39 años, estaba activa y en realidad era la más sana que he tenido, y sí, me golpeó de repente", agregó.

Los cinco síntomas principales son: piel fría y manchada, confusión, falta de orina y escalofríos incontrolados. Sarah dijo que "tuve muchos de estos síntomas y si alguno de ellos empieza a deteriorarse, hay que buscar atención médica urgente porque son síntomas de sepsis".

"Si sospechas que tienes sepsis, no dudes en pedir ayuda. Debería haber actuado antes", finalizó.