"Puede ser rubia o morena, no me importa": Hombre ganó la loteria y ahora busca mujer con quien compartir su premio

11 nov. 2022 - 22:06 hrs.

Kursat Yildirim, un hombre alemán de 41 años, habitante de la ciudad de Dortmund, cambió su vida de la noche a la mañana tras ganar en la lotería el monto de 9.927.511 euros (alrededor de $9.162.374.345 en peso chileno).

Tras recibir el premio, lo primero que hizo fue renunciar a la fábrica de acero en la cual trabajaba, y posteriormente, comenzó a gastar su dinero en compras de lujo, como un Ferrari 448 Pista de 376.000 euros (alrededor de $347.020.794 en peso chileno) y un Porsche Turbo S Cabriolet que le costó 249.000 euros (alrededor de $229.808.983 en peso chileno), entre otros carísimos artículos.

Sin embargo, pese a todo el dinero que ganó, ahora se encuentra en búsqueda de una mujer de quien pueda enamorarse y con quién compartir su fortuna.

Instagram (@chicoferrari488)

"Solo quiero enamorarme"

Su historia fue dada a conocer por el medio alemán Bild, y mientras era entrevistado, Yildirim le pidió al periodista que pusiera énfasis en que es soltero y está en búsqueda de quien enamorarse. "Por favor, señale en su historia que todavía estoy soltero", le dijo al periodista del medio citado.

"Ella puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo. Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase", añadió.

Es así que el medio alemán creó y masificó una dirección de correo electrónico para que las interesadas en conocer a Yildrim pudieran ponerse en contacto, y de esa forma, ayudarlo a encontrar el amor.

No obstante, ante la posibilidad de que una mujer lo buscara solo para aprovecharse de su dinero, Yildirim le aseguró al medio citado que "puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos".

Junto a lo anterior, detalló que "de repente todo el mundo es tu amigo. Personas de las que no he tenido noticias desde hace mucho tiempo están llamando para pedir dinero de inmediato". Pese a esto, está orgulloso de haber hecho público su millonario premio en sus redes sociales. "Todo el mundo debería saber. El noventa por ciento está celoso y piensa que no merezco esto. Pero no me importa. Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora, nunca me convertiré en una persona arrogante", manifestó.

Mientras espera que la mujer de sus sueños llegue a su vida, Yildirim continúa comprando billetes de lotería, ya que es una práctica que lleva realizando durante 15 años, y que según él "simplemente no puede cambiarlo".

Finalmente, se refirió a los planes que tiene a futuro para su dinero, subrayando que "lo mejor de esto es que puedes hacer feliz a tanta gente. Inmediatamente transferí dinero a mis padres y mis hermanos. Me encantaría ir a África y dar regalos a los niños allí. He rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Eso es lo que voy a hacer ahora".