"Me dijo que encontrara el amor": Se casó con su novia de hace 10 años tres días antes que muriera de cáncer

11 nov. 2022 - 17:10 hrs.

Historias de amor hay por millones, pero quizá ninguna tan similar como la que protagonizaron Alex Fielding y Kirsty Fielding. Después de más de una década de relación, ambos contrajeron matrimonio en un hospital del Reino Unido, pues se casaron tres días antes de que ella falleciera debido a un cáncer.

Los últimos años de la pareja fueron de altos y bajos, particularmente desde 2021, cuando a ella le encontraron un bulto debajo de su brazo, al cual los médicos no le dieron mucha importancia, según acusa el viudo. Ese bulto fue creciendo en el tiempo, iniciando un tratamiento que se prolongó durante seis semanas.

La atención médica tuvo efecto por varios meses, hasta que en septiembre de 2021, la enfermedad volvió a golpearlos al diagnosticarle un avanzado cáncer de sarcoma a Kirsty, restándole pocos días de vida. Para Alex significó el derrumbe de su mundo, pero también la oportunidad para darle la última alegría a su alma gemela.

Un matrimonio inspirado en Disney

En septiembre de este año, el hombre de 32 años le propuso matrimonio a su pareja, considerando que le quedaba poco tiempo de vida. Le pidió al personal del Hospital Royal Marsden que decoraran la habitación al más puro estilo de Disney, pues quería que la ceremonia fuera "mágica".

También fue inspirado en la realeza, porque la familia convenció a la administración del recinto de que le prestasen el salón que suele utilizar el príncipe William cuando está de visita en el lugar.

"Cuando recibió el diagnóstico, Kirsty me miró y comenzó a llorar, porque se dio cuenta de que no vería crecer a Thomas", el hijo de la pareja, que en ese entonces tenía dos años de edad. "Sabía que tenía que ser positivo y le dije que podemos luchar juntos. Como no sabíamos cuánto tiempo nos quedaba, ambos sabíamos que queríamos casarnos", declaró el novio.

Años previos al matrimonio, en 2019, ambos viajaron a Walt Disney World Orlando. Frente al icónico castillo del parque, se comprometieron para sellar su década de romance. Por eso era tan importante que la ceremonia fuera inspirado en ese "mundo mágico".

"Todo el lugar estaba cubierto de adornos de Disney, incluso teníamos un telón de fondo del castillo de la princesa. Hubo rosas e incluso un pastel con el tema de Disney, podías sentir el amor en la habitación ese día. Para Kirsty y para nosotros fue un día memorable y mágico", agregó el hombre.

En la ceremonia, realizada el 2 de octubre, participó la familia y los amigos más cercanos del naciente matrimonio. Ella vistió un largo vestido de novia y recorrió el pasillo del salón en una silla de ruedas, mientras los invitados hacían una especie de túnel con sus brazos.

De la instancia quedaron registros como fotos y videos, lo que "apreciaré para siempre. Significa que cuando Thomas crezca, también podrá mirar hacia atrás y recordar a su increíble madre", reconoció Alex.

"Un repentino estallido de alegría"

En sus días finales, a Kirsty se le notaba muy débil, pero minutos antes de morir tuvo una reacción inesperada para su marido. "Tuvo un repentino estallido de alegría y siguió hablando. Les decía a todos en la habitación que los amaba y seguía pidiéndome abrazos. Me miró y me dijo que le di una buena vida y que encontrara el amor".

La joven de 28 años falleció el 5 de octubre de 2022: "Al final, se quitó el oxígeno y me dijo que estaba lista para irse. La peor parte fue salir de la habitación con Thomas, él seguía diciendo '¡adiós, mami, hasta luego!', y eso honestamente me rompió el corazón".

Tras la muerte de su mujer, Alex está exhibiendo su historia de amor a modo de campaña para concientizar sobre el cáncer de sarcoma junto al Hospital Royal Marsden.

"Habrá otras familias que pasarán por esto y no quisiera desearle este dolor a nadie. El cáncer de Kirsty era extremadamente raro y no hay investigaciones al respecto, pero debe haberlas. Ella amaba la vida y la vivía al máximo, y nunca habrá otra como ella", concluyó.