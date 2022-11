Tenía dolores de cabeza y le dieron un 50% de probabilidades de vivir: Se salvó luego que le extirparan parte del cráneo

10 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Warrick Allon, un joven de 15 años, fue llevado a los servicios de urgencias de un hospital en el Reino Unido, tras presentar insoportables dolores de cabeza.

Sus padres, Krissie Thatcher y Dave Allon, recibieron un devastador diagnóstico tras la atención realizada en el recinto, ya que los médicos les pidieron que se prepararan para lo peor, debido a una hemorragia cerebral que padeció.

"No iba a morir ese día"

La madre del menor reveló a The Sun que "preguntamos cuáles eran las posibilidades de supervivencia de Warrick, y nos dijeron que era 50/50".

Tras recordar el día del diagnóstico, Thatcher rememoró que "todo sucedió muy rápido, pero recuerdo haberle dicho a su cirujano, el señor Chakraborty, que mi hijo no iba a morir. No fue negación, fue determinación: no iba a morir ese día".

Le extirparon parte del cráneo

Debido al diagnóstico, en la cirugía los médicos le extirparon parte del cráneo al joven, el cual fue cosido a su espalda durante la operación, para que la inflamación bajara y se preservara el hueso, detalla el medio local.

Aabir Chakraborty, neurocijano del Southampton Children's Hospital y quien estuvo a cargo de la operación, explicó que drenaron el líquido que rodeaba el cerebro de Warrick para extraer el coágulo y algunos de los vasos sanguíneos que causaron la hemorragia.

"Pude ver que se trataba de un coágulo de sangre inusualmente grande que había causado una presión considerable alrededor del tronco encefálico de Warrick, la parte inferior del cerebro que está conectada a la médula espinal", detalló al sitio de University Hospital Southampton.

Debido al alto riesgo de muerte cerebral, era primordial efectuar la operación lo más rápido posible. Sin embargo, la intervención fue "difícil de realizar" debido a que el paciente tuvo "una cantidad excesiva de sangrado", detalló el médico.

En el procedimiento, lo primero que realizaron fue insertar un drenaje ventricular externo y, tras asegurarlo, continuaron con el tratamiento del coágulo. Dicho procedimiento "implicó extirpar una parte del cráneo de Warrick para ayudar a reducir la hinchazón en la parte posterior de la cabeza. Nos vimos obligados a extirpar algunos de los vasos sanguíneos anormales porque sangraban profusamente", narró el médico.

Pese a que tras la cirugía el joven no podría hablar ni caminar, luego se tuvo que someter a dos operaciones más. La recuperación de Allon ha sido exitosa, ya pudo volver al colegio y se está preparando para ingresar a la universidad el próximo año.