Polémica en Brasil por diputada bolsonarista que persigue a partidario de Lula con un arma en plena calle

30 oct. 2022 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un tensó momento se vivió la jornada del sábado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, cuando una diputada del Partido Liberal, del presidente Jair Bolsonaro, persiguió con un arma de fuego a un seguidor de Lula da Silva.

El hecho generó una ola de críticas a Carla Zambelli, ya que, desde la primera vuelta presidencial, el Tribunal Superior Electoral prohibió el porte de armas para todas las personas un día antes y un día después de los comicios, cuestión que la legisladora no respetó considerando la segunda vuelta de este domingo.

Diputada armada

En el registro viralizado en las redes sociales se puede ver a la parlamentaria recientemente reelecta caminando con una pistola detrás de un hombre que intentaba refugiarse en uno de los locales de la zona.

De acuerdo al diario O Globo, todo ocurrió después que Zambelli escuchara a un grupo de personas corear el nombre de Lula al salir de un restaurante de la calle Alameda Lorena. De acuerdo a la propia diputada, cuando salió, la calle "estaba maldita".

En otro de los registros se muestra que Zambelli intentó agredir al hombre luego de que este le dijera "Mañana, Lula", en referencia al balotaje de hoy. Tras esto, ella lo persigue y se cae en la acera, aunque más tarde mostró su golpe en la rodilla como si la hubiesen agredido.

La versión de Carla Zambelli

Tras la polémica, Carla Zambelli publicó un video en Instagram en la cual cuenta su versión de los hechos, indicando que militantes de Lula se acercaron a insultarla cuando estaba en el restaurante.

"Yo estoy en la Alameda Lorena, en Sao Paulo, estaba saliendo del restaurante cuando un hombre negro con un grupo de personas me empezó a gritar. Después se me acercaron y me empujaron, me llamaron hija de puta, prostituta, me mandaron a la mierda varias veces", dijo la diputada para justificar su accionar.

"Después que me empujó, yo me caí, lo salí persiguiendo, le dije que iba a llamar a la policía", agregó la mujer en su video.

