"Ahora está en buenas manos": Donald Trump destaca venta de Twitter a Elon Musk

Este viernes, el exPresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó que Twitter "ahora está en buenas manos", después de que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, comprara la red social.

La opinión de Trump adquiere relevancia, ya que durante mucho tiempo fue asiduo comentarista de Twitter, lugar en donde protagonizó numerosas polémicas, y cuya cuenta terminó siendo bloqueada posteriormente.

"Estoy muy feliz de que Twitter ahora esté en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país", dijo Trump en su plataforma Truth Social, de acuerdo a Infobae.

Eso sí, Trump no aclaró si piensa volver a Twitter, cuya cuenta fue bloqueado tras el asalto por parte de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Cabe recordar que en mayo, Musk, fundador de Tesla y SpaceX, abrió la puerta a un regreso de Trump a la red social, desde donde el magnate republicano se comunicaba con sus 88 millones de seguidoresdesde su cuenta @realDonaldTrump.

Ahora, Trump considera que su red Truth Social funciona "mejor" que Twitter, y dijo que "debe trabajar duro para deshacerse de todos los bots (programas automatizados) y cuentas falsas que lo han dañado tanto".

A propósito de lo anterior, este viernes, el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, anunció que formará un comité para evaluar la política futura de la red social sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas.

"Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos", tuiteó.

Asimismo, indicó que "no se tomarán decisiones importantes sobre contenido o restablecimientos de cuentas antes de que se reúna ese consejo".

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.