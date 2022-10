En el distrito de Queens, New York, Estados Unidos, un hombre fue detenido tras incendiar un restaurante de comida asiática luego de que el local no entregara un pedido de comida a tiempo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de octubre, cuando el sujeto, identificado como Choephel Norbu, incendió las instalaciones del lugar llamado "Ittadi Garden and Grill".

Sobre los motivos que lo llevaron a cometer tal hecho, en su declaración a la policía señala que ese día estaba "borracho y enojado" porque realizó un pedido la noche anterior, el cual nunca llegó, informa Daily Mail.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del local, video que fue publicado por el Cuerpo de Bomberos de New York. En el registro el sujeto vacía un balde que contenía gasolina a las afueras del lugar.

Así fue como prendió fuego el restaurante que sirve comida de Bangladesh, aunque las llamas alcanzaron sus pies. Posterior al hecho, huyó en dirección desconocida, de forma tambaleante.

A raíz del hecho, se inició un operativo policial y dos semanas después se dio con el paradero del sujeto, capturándolo por los destrozos del lugar.

Today, Acting Fire Commissioner Laura Kavanagh announced the arrest of Choephel Norbu. #FDNY Fire Marshals along with @NYPDnews Arson and Explosion Detectives arrested Norbu, 49, for intentionally setting a fire. Read more: https://t.co/151Huk3jDY pic.twitter.com/3Hjhiwbw5J