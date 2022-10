18 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Escalar una montaña tiene varios riesgos asociados como perder el equilibrio o sufrir el denominado "mal de montaña". Sin embargo, lo que pocos esperarían, es toparse frente a frente con un oso.

Durante las últimas horas, en redes sociales se ha viralizado el video de un montañista que se enfrentó a golpes contra un oso mientras escalaba el monte Futago en Japón.

El registro, grabado con una cámara GoPro, fue publicado por el mismo afectado a través de un canal de YouTube. En el clip, que tiene una duración de 3 minutos con 10 segundos, se puede apreciar cuando el hombre descendía del monte y aparece el oso por atrás de él, lo que provocó un desgarrador grito del afectado, además del instinto innato de golpearlo con sus manos para que se alejara.

Pese a los intentos del montañista, el animal se acercó, por lo que le propinó patadas y combos con el fin de defenderse, mientras continuaba gritando con intensidad. Finalmente, el hombre volvió a ascender el monte para alejarse del oso.

"No tenía más remedio que enfrentarlo"

En la descripción de la publicación, el protagonista explicó lo ocurrido. "Fui atacado por un oso por detrás mientras descendía por la cresta rocosa del monte Futago en la ciudad de Chichibu, prefectura de Saitama, Japón" comenzó diciendo.

El montañista detalló que "en lugar de miedo, cambié a la sensación de que si venía, no tenía más remedio que enfrentarlo", por lo que decidió gritar para intimidarlo, golpearlo con su puño y propinarle patadas.

"Mirando hacia atrás en el video, parece que el oso me atacó para proteger al cachorro. Invadí territorio de osos, pero como me atacaron, me defendí en defensa propia", agregó el hombre, quien reconoció que tiene conocimiento en karate y artes marciales mixtas.

Casi al final del clip se aprecia cuando el hombre vuelve a subir la montaña para escapar del oso. "La familia de osos bajó, así que volví a subir a la cima. Después de tomar un respiro, regresé por donde vine y descendí. Mis manos estaban arañadas y cortadas por agarrarme desesperadamente a la roca. Mi muñeca derecha se torció levemente después de golpear la roca y al oso", finalizó.

Revisa el video

Todo sobre Virales