Zelenski sobre últimos bombardeos rusos: "Rusia destruyó el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania en una semana"

Con sus bombardeos, Rusia destruyó en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania, lo que provocó cortes "masivos" con el invierno a la vuelta de la esquina, denunció este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Desde el 10 de octubre, el 30% de las centrales ucranianas han sido destruidas, lo que ha provocado cortes masivos en todo el país", indicó Zelenski en Twitter, reiterando su rechazo a negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK