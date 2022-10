Revelan la causa de muerte de Albert Solá, el supuesto hijo ilegítimo del rey Juan Carlos de España

17 oct. 2022 - 18:00 hrs.

El pasado 8 de octubre se produjo la muerte de Albert Solá, quien fue considerado como el supuesto hijo ilegítimo del rey Juan Carlos I de España. Sin embargo, hasta hace pocos días no se conocía con exactitud la causa de su repentino deceso.

El hombre, que llevaba años afirmando que el monarca era su padre, se encontraba al interior de un bar ubicado en la localidad de La Bisbal l'Empordà, lugar donde residía. Sin embargo, de pronto se desplomó, encendiendo las alarmas.

Incluso, antes de su fallecimiento, Solá tenía pensado acudir a un programa de televisión para hablar sobre el lazo sanguíneo que, según él, tenía con el rey emérito, informa El Español.

La causa de muerte

A través del canal Telecinco, la presentadora Carlota Corredera entregó detalles acerca del caso y reveló la causa de muerte de Solá, después de conocerse el resultado del informe de autopsia.

"Hay una investigación abierta y esto es una realidad, porque las circunstancias son extrañas. Otra cosa es que se cierre el caso o no se cierre. En La Bisbal ya se está reclamando que se haga una segunda autopsia", indicó.

Cadena SER

A partir de allí, afirmó que el hombre murió de un infarto de miocardio, aunque dejó en claro que "los ánimos en el entorno de Solá están muy caldeados, es muy probable que se planteen pedir un segundo análisis del cadáver".

Otros antecedentes sobre el caso

En el mismo programa, se mostraron imágenes de las cámaras de seguridad del local en el cual permanecía Solá antes de su muerte.

En este contexto, se indicó que, horas antes de la tragedia, fueron giradas para no enfocar el episodio, aunque más tarde volvieron a operar con normalidad.

Cabe señalar que Solá siempre se mantuvo firme con su postura y en varias oportunidades afirmó tener un parentesco con el rey Juan Carlos I. Además, durante varios años se encargó de enviarle mensajes, pero, ante la nula respuesta, optó por demandarlo y dejar de intentar comunicarse con él.

Pese a aquello, dio a conocer que "él (rey Juan Carlos I) me respondió a una (carta). Las cartas eran de hijo a padre... Curiosamente me llegó una carta con paquete azul, de la Casa de su majestad el Rey con el escudo y todo. Y ponía: 'Respuesta a la carta del 27 de abril de 2007, despachado por su majestad'. Un papel oficial con un papel grueso. Si tú no quieres reconocerlo, no contestas", agregó.