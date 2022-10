Habrá segunda vuelta presidencial en Brasil: Lula obtuvo mayor cantidad de votos pero no logró ganar en primera vuelta

Tras un conteo de votos que ya entrega un resultado irreversible, se logró confirmar este domingo que ni Lula Da Silva, ni Jair Bolsonaro, lograron alcanzar el 50% más 1 de las preferencias necesarias para ser electo Presidente de Brasil en primera vuelta. Por lo que se deberán enfrentar en segunda vuelta el próximo 30 de octubre.

Con más de un 96,56% de mesas escrutadas, Lula Da Silva está obteniendo una importante ventaja de 47,83%, por sobre su contrincante Jair Bolsonaro, que acumula 43,72% de las preferencias, por lo que, ambos candidatos deberán participar de una segunda vuelta presidencial, la cual está fijada para el próximo 30 de octubre.

Las principales encuestadoras habían vaticinado una amplia ventaja para Lula desde hacía meses e incluso habían previsto la posibilidad de que el expresidente ganara ya este domingo sin necesidad de una segunda vuelta el 30 de octubre.

Sin embargo, Bolsonaro resistió y logró un resultado en el que solo sus partidarios se empeñaban en creer.

Mientras, Lula, que incluso había reservado la emblemática avenida Paulista para celebrar su victoria por todo lo alto en São Paulo, tendrá que pelear ahora por cada voto.

"Los resultados de hoy forzarán a Lula a cortejar a los votantes centristas e incluso los conservadores de manera más agresiva en las próximas cuatro semanas", dijo en un tuit Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV) en São Paulo.

Tonight's result will force Lula to court centrists and even conservatives much more aggressively during the next four weeks. He may announce someone like Henrique Meirelles as Minister of the Economy and will probably put a lot of focus on agribusiness, evangelicals etc.