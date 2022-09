Tras causar estragos en Cuba, el potente huracán Ian llegó a Florida, Estados Unidos, durante este miércoles 28 de septiembre, provocando fuertes vientos, marejadas e inundaciones.

El ciclón que alcanzó categoría 4 ha dejado grandes daños materiales en las zonas residenciales y miles de familias han tenido que dejar sus viviendas para resguardarse.

Naples, una ciudad del golfo de México en el suroeste de Florida, fue uno de los sectores afectados. Hasta allá llegó un equipo del medio 7NEWS, que protagonizó un dramático momento mientras cubrían los intensos aguaceros provocados por Ian.

Resulta que cuando el noticiero australiano realizaba un despacho, la cámara enfocó a un grupo de personas que batallaba con las inclemencias climáticas. Se trataba de una familia que buscaba salir de las inundaciones junto a sus hijos en brazos.

Al ver que necesitaban ayuda, el camarógrafo Glen Ellis, decidió dejar herramientas de trabajo en el suelo y fue a socorrerlas, ante la sorpresa del reportero Tim Lester.

Desde el pavimento, la cámara siguió grabando y dejó ver cómo el profesional corrió hasta los resientes para que pudieran llegar a un terreno seguro.

"Nosotros estamos tratando de ayudar a algunas personas en el agua aquí. Ese es nuestro operador de cámara, Glen, allá. Yo creo que pueden verlo tratando de ayudar a personas que están saliendo de sus casas", narró el periodista.

Luego de auxiliar a la familia, Glen Ellis retomó sus funciones y fue felicitado por su colega: "¡Buen trabajo, Glen!", le dijo Lester.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por WFLA NEWS y replicadas por otros medios internacionales. En redes sociales, dos usuarios aplaudieron el gesto del camarógrafo.

AMAZING VIDEO: This Australian news photographer covering Hurricane Ian jumped into action after spotting a family carrying children and supplies through rising floodwaters. https://t.co/aJ1pxrUh2c pic.twitter.com/1MYuhuSFis