"No quiero ir a la guerra": Ruso se prende fuego para evitar ser llamado al conflicto con Ucrania

Un impactante registro dejó al descubierto la desesperación que se vive con el conflicto de Rusia y Ucrania. Un ruso, con el objetivo de evitar ser llamado a las filas, se prendió fuego en una estación de buses.

El hecho que ocurrió en Ryazan, al sur de Moscú, fue protagonizado por un hombre que se quemó a sí mismo, mientras gritaba que "no quiero ir a la guerra", en modo de protesta.

Tras el hecho, el hombre fue rápidamente asistido por testigos y servicios de emergencia que acudieron al lugar, así evitando una tragedia mayor.

El hombre afirmó -en medio del impactante hecho- tener razones de sobra para evitar ser llamado al conflicto bélico.

El sujeto, de quien aún se desconoce su identidad, señaló que tomó aquella desesperada medida al no querer dejar a su familia y "dar la vida" por Rusia.

Information has just appeared that a man in Ryazan set himself on fire at the bus station. He shouted: I don't want to go to war. pic.twitter.com/4I8Fr9XkX9