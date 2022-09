"No me van a dejar ir... te quiero": Madre fue hallada muerta tras enviarle un aterrador mensaje a su hija

"No me van a dejar ir... te quiero", fue el mensaje escrito por Debbie Collier, quien fue hallada muerta el pasado 11 de septiembre en el condado de Habersham en Georgia, Estados Unidos.

La mujer había desaparecido el día anterior y su cuerpo fue encontrado por la policía una vez que le enviara dinero a su hija, informa Fox News.

La hija de la víctima, Amanda Bearden, recibió un total de 2.385 dólares (poco más de 2 millones 200 mil pesos chilenos) por parte de su madre, quien también le redactó el mencionado texto.

Amanda explicó que el auto de la mujer de 59 años estaba en el taller y que, por lo tanto, ella solo salió con su licencia de conducir y una tarjeta de débito a bordo de un vehículo arrendado.

Tras su desaparición, los agentes rastrearon el vehículo, que tenía radio satelital, y lo ubicaron en la zona de Victory Home Lane, a unos 90 kilómetros al norte de su domicilio.

Al llegar a ese sector, los uniformados localizaron el cadáver de Debbie junto a una especie de bolso rojo y una lona azul que estaba algo quemada.

Por el momento, los investigadores están siguiendo el caso de la víctima como un posible homicidio, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Authorities have confirmed that the body found over the weekend in Habersham County is that of Debbie Collier. Family members reported the 59-year-old Athens woman missing on September 10. Her body was found less than 24 hours later. https://t.co/IIQyem6vrr via @nowhabersham pic.twitter.com/Bb3xupqiq5