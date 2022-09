En entrevista con el programa "60 Minutes" de la cadena CBS, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que cree que la pandemia de coronavirus "ha terminado" en su país.

"La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con el Covid. Todavía trabajamos mucho en eso. Pero la pandemia ha terminado", sostuvo Biden.

"Nadie usa mascarillas, todos parecen estar en buena forma. Creo que eso está cambiando y es el ejemplo perfecto de esto", agregó el mandatario norteamericano.

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX