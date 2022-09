La noche del viernes, oficiales de la Policía Metropolitana de Londres detuvieron a un hombre que habría intentado atacar el féretro de la reina Isabel II, que está siendo expuesto al público durante cuatro días en el Palacio de Westminster.

Según reportó el diario METRO, fue a eso de las 22:00 horas locales (18:00 horas en Chile) cuando el streaming del velatorio de la fallecida reina se interrumpió. Cuando volvió la transmisión se notaba que el estandarte real que cubre el ataúd había sido movido.

El Daily Mail indica que todo se debió a un sujeto que "empujó a otras de las personas presentes" y que "trató de levantar el estandarte del ataúd de la reina".

Posteriormente, un vocero de la policía de la capital británica indicó que "oficiales del Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática detuvieron a un hombre en Westminster Hall luego de un disturbio".

"Fue arrestado por un delito bajo la Ley de Orden Público y actualmente está bajo custodia", agregó el personero.

Sin embargo, todo el incidente igualmente quedó registrado por las cámaras del recinto. En estas se puede ver como los oficiales se lanzan violentamente para taclear al sujeto en el suelo y luego llevárselo del lugar.

Además, se puede ver las caras de impacto de varias de las personas que esperaban su turno para rendir su homenaje a la reina.

WATCH: Police tackle man who tried to rush towards Queen Elizabeth's coffin pic.twitter.com/ipuauYbOpA