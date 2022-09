Le dijeron que "definitivamente no era cáncer", pero un mes más tarde recibió un pésimo diagnóstico

16 sept. 2022 - 18:16 hrs.

Una madre de 28 años fue diagnosticada de cáncer por un bulto en el pecho a tan solo un mes de que los médicos le aseguraran que "definitivamente no era", porque es "demasiado joven" para tener la enfermedad.

Ahora, la mujer ha celebrado un año sin cáncer y anima a las demás a que se revisen regularmente los pechos para detectar anormalidades.

El primer diagnóstico

Melissa Fisher es una mujer de Portsmouth, Inglaterra, de 28 años, que trabaja como azafata.

Fisher, que también es madre de una niña de cinco años, entró en pánico cuando sintió un bulto del tamaño de una pelota de golf en su pecho derecho, en septiembre de 2020.

Desesperada por obtener respuestas, la azafata acudió a su médico de cabecera el mismo día. Después de hacerse una ecografía, los médicos le aseguraron que "definitivamente no era cáncer". Además, le manifestaron que no tenía nada de qué preocuparse, porque no era lo suficientemente mayor para padecer la enfermedad.

"Me dijeron 'no creo que tengas nada de qué preocuparte, pero tenemos que comprobarlo para estar seguros'", explicó Fisher a Daily Mail.

El diagnóstico final

Sin embargo, los resultados, que le fueron comunicados en octubre de 2020, aproximadamente un mes después de su cita con el médico, confirmaron que tenía un carcinoma ductal invasivo HER2+ de grado uno, una proteína que favorece el crecimiento del cáncer.

La madre se sorprendió cuando se le diagnosticó este tipo agresivo de cáncer de mama a la edad de 27 años.

"Fue horrible escuchar esas palabras. Recuerdo que rompí a llorar. Creo que lo primero que salió de mi boca fue 'voy a morir, mi hija va a crecer sin una madre'", dijo la mujer.

Fisher, que ahora tiene 28 años, luchó contra un agotador tratamiento que incluía cirugía, quimioterapia y radioterapia, y que terminó el pasado agosto.

"Sufrí la peor ansiedad durante el tratamiento. No podía salir de casa ni llevar a mi hija al parque sola. Me sentía demasiado asustada y ansiosa y no podía hacer nada. Nunca había experimentado eso ni sabía hasta qué punto la ansiedad puede afectar físicamente a tu vida", aseguró.

Su consejo

Después de esta experiencia, Fisher se somete a exámenes mensuales de los senos y recuerda a sus familiares y amigos en Instagram que hagan lo mismo. También insta a todo el mundo a ser su "mayor defensor" y a ser persistente si los médicos no se toman en serio los síntomas al principio.

"Ahora me apasiona intentar concienciar a la gente, especialmente a las mujeres jóvenes, porque hay muchas a las que no se les presta atención hasta que los síntomas son demasiado graves, y muchas fallecen por un cáncer secundario o metastásico", prosiguió.

"Creo que es muy importante ser una defensora de uno mismo y de cualquiera que haya pasado por lo mismo y haya salido. Puedes encontrar esperanza y vida de nuevo" finalizó.