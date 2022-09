Cristina Fernández tras intento de asesinato en su contra: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen"

15 sept. 2022 - 18:56 hrs.

¿Qué pasó?

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se refirió este jueves por primera vez al atendado que sufrió hace dos semanas, luego de que un hombre le apuntara con un arma en la cabeza en medio de una multitud cuando visitaba el barrio de Recoleta, en Buenos Aires.

Las palabras de Fernández

En una reunión con diversas organizaciones religiosas, la exmandataria, entre lágrimas, señaló que: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente", informa TN.

Al mismo tiempo, reveló una conversación que tuvo con el Papa Francisco, quien, tras enterarse del violento episodio, se contactó con ella: "Me dijo que los actos de odio y violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y violencia. Este clima va creciendo y se produce lo que se produce".

"Lo más grave fue haber roto un acuerdo social"

Fernández continuó con su relato y manifestó que "lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que teníamos desde 1983".

Quiero compartir con ustedes la reunión que tuvimos hoy con Curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas. https://t.co/Voy4gvxqdE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2022

No obstante, aseguró que "recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir en política. Erradicar esa violencia. Lo que pasó el otro día fue una ruptura de eso".

"Todos los dirigentes políticos quieren ser presidente, como todos los curas quieren ser Papa. Yo fui presidenta dos veces, no son las cosas que me animan. Lo único que me anima es ver si podemos salir", concluyó.

🔴 AHORA | Cristina Kirchner habló tras el ataque: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen" https://t.co/bTUcecYwgr pic.twitter.com/akWzC2D3oN — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 15, 2022

La solicitud de Fernández

Cabe mencionar que Fernández, en las últimas horas, pidió a la justicia ser admitida como querellante en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra.

Momento en que Cristina Fernández es apuntada por el agresor / AFP

En este sentido, recalcó que "dejo asentado que ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación".

Por último, solicitó que se dé "acceso urgente" al expediente electrónico por parte de sus abogados y añadió que, en caso de que volviera a dictarse el secreto de sumario, se convoque a sus letrados a "todo acto definitivo e irreproducible".