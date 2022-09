Llegó armada a un banco, robó 13 mil dólares y se justificó diciendo que su hermana tenía cáncer

14 sept. 2022 - 16:46 hrs.

"Mi hermana tiene cáncer", fue la justificación de una mujer de nacionalidad libanesa que protagonizó un violento robo en un banco ubicado en la zona de Beirut. No conforme con aquello, decidió transmitir el atraco en vivo.

Todo comenzó una vez que la protagonista de este hecho, acompañada por dos sujetos, ingresara armada al recinto, que en un principio tenía sus puertas bloqueadas, informa TN.

En ese preciso instante, tras intimidar a los funcionarios del banco, se llevó alrededor de 13 mil dólares, según ella, con el objetivo de pagar el tratamiento de su hermana enferma.

"No he venido a matar a nadie"

En medio del robo, la mujer, mientras grababa, comenzó a decir: "Me llamo Sali Hafiz, he venido hoy para retirar los depósitos de mi hermana que se está muriendo en el hospital... No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo. He venido a reclamar mis derechos".

Por su parte, un corresponsal de la Agencia France-Presse (AFP) explicó que el banco terminó rociado con gasolina y que, además, se halló un arma en el interior, aunque no se ha confirmado si es real.

¿Qué ocurrió con la mujer?

No obstante, se conoció que tanto la mujer como sus cómplices abandonaron el lugar por una ventana que estaba rota, por lo que la policía no pudo arrestarlos.

Pero esta no es la primera vez que ocurre un suceso de estas características, ya que en agosto, un ciudadano libanés asaltó con un rifle un banco en la misma zona de Beirut, con el fin de conseguir algunos de los activos que tenía congelados en una cuenta.

En ese momento, el hombre detalló que pretendía pagar las facturas hospitalarias de su progenitor. Sin embargo, tras la temeraria acción, fue detenido por la policía y más tarde quedó libre.