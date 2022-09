Director de la OMS y fin de la pandemia de coronavirus: "Está al alcance de la mano"

El mundo "nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia" del covid-19, que ha matado a millones de personas desde finales de 2019, afirmó el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La semana pasada el número de muertes semanales por covid-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está al alcance de la mano", aseguró el doctor Tedros en una rueda de prensa.

"Alguien que corre un maratón no se detiene cuando ve la línea de meta. Corre más deprisa, con toda la energía que le queda. Y nosotros, también", subrayó el máximo responsable de la OMS.

"Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para dejar de correr", insistió.

