La acosó durante 10 días para ser "amigos": La roció con fuego y la quemó tras rechazar su propuesta de matrimonio

05 sept. 2022 - 23:40 hrs.

En India, una mujer fue rociada con fuego y quemada viva tras rechazar una propuesta de matrimonio por un hombre que la quería como su esposa. La víctima identificada como Ankita Singh falleció a causa de las lesiones.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando el agresor entró hasta su habitación por la noche mientras ella dormía, consigna India Today.

Fue ahí cuando el sujeto la roció con gasolina y le prendió fuego, quemándola viva y provocándole graves lesiones que luego culminarían en su muerte.

Según afirma el parte policial, de acuerdo a testimonios y medios locales de la India, el hombre habría atentado contra la vida de la joven porque no aceptó casarse con él.

La acosó durante 10 días

Horas antes de su fallecimiento, la mujer logró relatar todo lo sucedido, incluso afirmar que el hombre la venía acosando desde hace casi dos semanas.

"Me volvió a llamar alrededor de las 8 de la noche del lunes (22 de agosto) y me dijo que me mataría si no hablaba con él. Le informé a mi padre sobre la amenaza, luego de lo cual me aseguró que hablaría con la familia del hombre el martes", dijo Ankita a la policía.

Posteriormente, la mujer se fue a dormir tras cenar “y el martes por la mañana, experimenté una sensación de dolor en la espalda y podía oler algo quemado. Lo encontré huyendo cuando abrí los ojos".

"Grité de dolor y fui a la habitación de mi padre. Mis padres lograron apagar el fuego y me llevaron al hospital", relató antes de perder la vida.