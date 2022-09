"Es mi cuerpo, mi elección": Hombre es expulsado de un supermercado por sus tatuajes

03 sept. 2022 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Revuelo ha causado en Internet la situación vivida por un hombre que fue expulsado desde un supermercado en la ciudad de Brighton, Reino Unido, a causa de los tatuajes que le cubren gran parte del cuerpo.

"Fue discriminatorio"

Keith Gordon, considerado uno de los hombres más tatuados del mundo, aseguró haberse sentido discriminado después de que uno de los empleados del establecimiento le prohibiera el ingreso a causa de sus diseños.

Gordon, que tiene 66 años y más de 2 mil tatuajes, señaló que al momento de intentar entrar al local a comprar algunas cosas con su familia, uno de los trabajadores le comunicó que no era "bienvenido".

De acuerdo a lo recopilado por el portal Upsocl, ante el hecho, Gordon indicó que "no podía creer que tuviera la audacia de acercarse a mí y comentarme cómo me veía frente a mis hijos".

"Es mi cuerpo, mi elección y su comportamiento fue discriminatorio en todos los sentidos de la palabra", manifestó el hombre, quien tras marcharse escribió una queja en contra del supermercado, recibiendo de vuelta unas disculpas y un cupón de descuento por 23 dólares (20.200 pesos chilenos aprox.)

"Muchas personas me miran agresivamente. Se ven casi tristes y enojados, pero no entiendo por qué, soy yo quien se ve así, no ellos. Este miembro del personal obviamente odia los tatuajes y tiene un problema con las personas que los tienen y no pudo controlarse, es repugnante. Parte de ser diferente es lidiar con comentarios negativos y personas ignorantes, pero en general me encanta la atención", sentenció.