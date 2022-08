"Esto no es contagioso": El drama de un hombre a quien le confunden su enfermedad de la piel con viruela del mono

Zach McMullen, fue diagnosticado hace 25 años con psoriasis, una enfermedad que provoca enrojecimiento e irritación en la piel. Sin embargo, hasta hace poco, comenzó a ver que la gente lo mirara con "sospecha", lo que le ha generado varios problemas en su diario vivir.

El hombre, que tiene 39 años, afirmó que la gente piensa que su condición de la piel es en realidad viruela del mono, pero no es así, y ya lo ha intentado explicar en numerosas oportunidades.

Zach, que vive en Atlanta, Estados Unidos, indicó que esto le ha generado inconvenientes, por ejemplo, al buscar citas, puesto que ha tenido que explicar sus erupciones en la piel, pese a ser una enfermedad común y no contagiosa, informa New York Post.

En este contexto, explicó que "te desgasta el alma tener que hablar de tus imperfecciones físicas con la gente, especialmente cuando tratas de explicarles a los chicos que no deben tener miedo de tocarte".

"La gente necesita entender cómo se ve realmente la viruela del mono y no deberían ridiculizar a los demás, incluso si tuvieran la viruela del mono", remarcó Zach.

Al mismo tiempo, manifestó que "la gente debe estar pensando 'oh, está enfermo'. No estoy enfermo, esto no es contagioso... Veo gente mirando mi piel, viendo mis lesiones. Entiendo que las reacciones de las personas pueden ser involuntarias, como si no se dieran cuenta de que están arrugando la nariz o haciendo una mueca".

Una vez que dio a conocer su trágica experiencia en Twitter, el hombre recibió una ola de mensajes positivos de otras personas que han pasado por una situación similar: "Yo mismo tengo un par de parches visibles. No es tan pronunciado como el tuyo, pero la gente se asusta cuando lo ve", dijo un usuario de redes sociales.

La publicación fue compartida el pasado 19 de agosto y se volvió viral. Incluso, llegó a tener alrededor de 10 mil 'Me Gusta' por parte de otros cibernautas: "Sé amable con tus amigos con psoriasis. No tenemos viruela del mono, seguimos siendo personas que duelen cuando retrocedes al vernos", agregó.

Be kind to your friends with psoriasis. We don’t have monkeypox, we are still people who hurt when you recoil at the sight of us. pic.twitter.com/CjlrtbBZr6