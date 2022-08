Creyó estar cansada por las resacas y el estrés de la universidad, pero terminó recibiendo una terrible noticia

31 ag. 2022 - 16:59 hrs.

Molly Hunt, de 21 años, empezó a presentar problemas de salud el octubre del año pasado, una vez que salió de noche a beber, en medio de sus estudios universitarios. En esta oportunidad, se trataba de un dolor de estómago que la tenía preocupada en su casa en el condado de Buckinghamshire, en Inglaterra.

Si bien creyó que esto se debía a las resacas que tuvo a raíz de las salidas y a los estudios, la situación empeoró en febrero de este año, cuando se fijó que tenía un bulto en su clavícula. Incluso, llegó a desarrollar picazón en la piel.

Tras una visita al médico durante junio, los especialistas le terminaron diagnosticando linfoma de Hodgkin en etapa 2, por lo que, desde esa fecha, ha estado sometiéndose a una quimiterapia para reducir el cáncer, que se desarrolló en la parte izquierda de su cuello, informa Daily Mail.

"A veces pensaba que era una resaca"

Molly, después de cinco rondas de quimioterapia, recibió una buena noticia: estaba en remisión, por lo que, de ahí en más, ha utilizado parte de su tiempo en concientizar sobre la importancia de revisar de manera constante nuestro cuerpo para detectar ciertas anomalías.

Antes de ser diagnosticada con la severa enfermedad, la paciente dejó en claro que "estaba extremadamente cansada... Llegaba a la 1 PM y me estrellaba, me sentía como si estuviera en un sueño. Realmente no podía concentrarme en muchas cosas ya que el cansancio era tan malo".

"A veces pensaba que era una resaca y a veces lo atribuía a la carga de trabajo en la universidad. Pensé que me estaba excediendo", manifestó.

La recuperación

En cuanto a su recuperación, Molly indicó que "mi biopsia debe haber roto el cáncer o algo así porque tenía muchos más bultos en el cuello, tenía alrededor de seis que podía sentir y me llegaron al pecho y comencé a tener un bulto realmente grande en el pecho".

Por último, la joven dio a conocer que utiliza su cuenta de TikTok para informar sobre el linfoma de Hodgkin, llegando a tener alrededor de 80 mil visitas: "Mi mensaje sería que nadie conoce tu cuerpo como tú mismo y si sabes que algo anda mal, haz que lo revisen porque definitivamente puede salvarte la vida".