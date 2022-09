"Sufrió estrés y depresión": Muere repostera que recibió burlas por hacer un pastel de Mickey Mouse deforme

01 sept. 2022 - 06:52 hrs.

Enferma, deprimida y sin poder recuperarse económicamente, así vivió sus últimos meses la repostera Marjorie Cantillo Romero, quien murió luego de ser víctima de bullying por elaborar un pastel de Mickey Mouse “feo”.

La salud de la repostera de Barranquilla, Colombia, comenzó a desmejorar hace un año, cuando experimentó una verdadera pesadilla. Dos clientes lanzaron piedras a su casa, en el barrio Las Dunas, insatisfechos por el servicio prestado, reseñó El Tiempo.

La pareja se presentó en la vivienda para reclamarle a Marjorie por entregarles un pastel muy distinto al que habían solicitado. Para atender la situación, la pastelera se apresuró a bajar de un segundo piso y se cayó por las escaleras sufriendo traumatismos en la cabeza y la espalda.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció”, informó una de las hijas. La repostera se preparaba para una operación por hernia gástrica, dijo Blu Radio, pero presentó complicaciones y sufrió un paro cardíaco.

La historia detrás del famoso pastel de Mickey Mouse

La mujer que hizo el pastel de Mickey Mouse se hizo famosa en redes sociales una vez que los clientes subieron un video viral en el que comparan una imagen del pastel soñado con el que recibieron. Se referían a la torta deforme como el “Mickey Mouse cachetón”.

#DenunciaCiudadana - Sin palabras con este pudin pic.twitter.com/znEI85gkIA — OJO VALLENATO OFICIAL (@ojovallenato_) April 17, 2022

“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, publicó el cliente, difundió Milenio.

Marjorie relató que a raíz de esta publicación bajaron sus ventas y fue acosada. “Recibo bullying a diario, faltas de respeto, me maltratan, me humillan y me escriben a WhatsApp”, declaró en su momento, según recogió El Universal.

Luego se defendió: “Hice el pudín y me tocó salir en ese momentico... Mi hija, que no es repostera, en su inocencia, me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”.

Reconoció su error y aseguró que devolvió el dinero a sus clientes antes de que publicaran el video. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, expresó.

El actor colombiano Rafael Caparroso se sensibilizó ante la situación y regaló a Marjorie un diplomado en la Escuela Chef Caparroso, donde llegó a elaborar un pastel de Mickey Mouse con un excelente acabado. El artista quedó impactado por la muerte de la humilde pastelera.