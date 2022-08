Gato salvó a su dueña mientras sufría un ataque al corazón: "No sabía si me habría despertado"

26 ag. 2022 - 12:45 hrs.

"Me desperté en las primeras horas cubierta de sudor y no podía moverme", señaló Sam Felstead, de 42 años, quien despertó a las 4:30 AM del 8 de agosto después de presentar problemas de salud.

La mujer, en un comienzo, sintió un "dolor punzante" en su pecho, por lo que empezó a preocuparse. En ese instante, Billy, su gato de 7 años, al parecer, se percató que algo estaba mal, así que decidió actuar.

El felino, que era bastante tranquilo y solitario, comenzó a dar saltos encima de su pecho, simulando una especie de reanimación cardiopulmonar (RCP), lo que la ayudó a sobrevivir, informa New York Post.

"Estaba muy mareada"

Sam, que vive en Nottinghamshire, Inglaterra, explicó que en esa madrugada "estaba empapada de sudor y tenía un dolor de espalda muy fuerte y mi lado derecho se sentía muy pesado y extraño".

Al mismo tiempo, la afectada recalcó que "no podía moverse" y que "estaba muy mareada" cuando se levantó de la cama.

New York Post

El traslado al hospital y el diagnóstico final

La madre de Sam llamó a una ambulancia para que la llevara al hospital. Sin embargo, le dijeron que tendría que esperar dos horas, así que tomó la decisión de trasladarla por su cuenta.

Una vez que llegó al recinto médico, fue atendida y los doctores le comentaron que había sufrido un ataque cardiaco leve. Además, le indicaron que una de sus arterias estaba bloqueada.

New York Post

Sam estuvo tres días hospitalizada y fue dada de alta y afirmó que ahora "tengo que tomar muchos medicamentos de por vida y tengo que tomármelo con calma durante seis semanas".

Por último, hizo hincapié en el actuar de Billy, su gato, y remarcó que "estoy agradecida con él porque no sabía si me habría despertado... Creo que me salvó la vida y también lo hacen todos los que me rodean".