"Quedé en shock": joven no sabía que estaba embarazada hasta el día del parto

26 ag. 2022 - 10:00 hrs.

Vivian Wise es una joven mexicana cuya historia se ha vuelto viral en TikTok, luego de que contara que hasta su octavo mes de embarazo no sabía que esperaba un hijo.

No sabía que estaba embarazada

A través de un video la joven compartió todo el "avance de su embarazo", el que, a diferencia de muchas mujeres, no fue mostrar el crecimiento de su vientre, sino que una sucesión de las fiestas en las que participó hasta días antes de dar a luz, sin sospechar que pronto tendría un bebé.

De acuerdo al relato de Vivian, dos días antes del parto comenzó a sentir las primeras molestias, las que se le pasaron a la jornada siguiente. Sin embargo, el día domingo de esa semana ya no podía soportar el dolor, así que su pareja la llevó de urgencia a un hospital.

"Me empiezan a revisar no estaba consciente de nada, yo sólo quería que me quitaran el dolor y en eso la doctora me dice: '¿Escuchas eso? Es el corazón de tu bebé'... O sea, mi mente se puso en blanco, pero dije tres meses o cuatro, ¿Qué voy a hacer?", contó la joven.

Tras esto, le dijeron: "Estás en labor de parto y yo ¿Qué es eso? En eso llegó mi mamá y preguntó '¿Cómo estás?' y yo cómo no sé, quítenme el dolor por favor y pues nos fuimos. Nadie nos quería recibir porque decían que venía prematuro, nadie sabía cómo venía", agregó.

"Quedé en shock"

Tras consultar con varios doctores, dio con una ginecóloga que le dijo que esperaba un niño al "tenía que sacar ya". Fue así como la ingresaron nuevamente a un hospital para practicar la cesárea en la que nació su hijo.

"Nunca tuve síntomas, o sea, realmente nada y pues yo tenía mi vida normal. Gracias a Dios ya no tomaba tanto, porque llevaba un año que me habían quitado la vesícula. Entonces si estaba inflamada o cositas así, yo lo relacionaba con eso", dijo respecto a por qué nunca supo que estaba embarazada.

En cuanto a su menstruación, Vivian explico que "nunca me bajaba, era muy irregular, como de seis meses, diez meses, duraba muchísimo. Entonces era normal para mí, y pues hasta que nació un domingo".

"Quedé en shock... Me tuve que acoplar a que mi vida cambiara en tres horas... Obviamente tuve mis depresiones y mis ahogos de sentimientos"

"Como en cinco meses lo asimilé. Claramente es el amor de mi vida en estos momentos. Es lo mejor tener un hijo, pero preparados", dice sobre su bebé que actualmente tiene 10 meses.