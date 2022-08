"No había hecho nada malo": repartidor es detenido por error al llevar un maniquí de acompañante

23 ag. 2022 - 10:40 hrs.

Un hombre de Filipinas que trabaja de repartidor en la ciudad de Puerto Princesa, en uno de esos envíos, fue detenido repentinamente por la policía por su particular acompañante: un maniquí.

Según consigna TN, circulaba por la carretera cuando fue detenido por las autoridades policiales por haber cometido una infracción porque había puesto en "peligro" a su acompañante.

"Me sorprendió cuando los agentes me detuvieron, porque sabía que no había hecho nada malo", dijo el hombre a medios locales.

Era un pedido

Al frenar al motorista, los policías no pudieron evitar reírse al darse cuenta de que realmente se trataba de un maniquí y no de una persona, como sospechaban.

Cuando le pidieron una explicación al respecto, el hombre indicó que él trabajaba como repartidor y que ese era el pedido de un cliente.

Se hizo viral

Fue tanta la gracia que causó que los mismos policías avisaron a otros para que no cometieran el mismo error que ellos y, desde luego, que vieran el maniquí "en moto".

"Se ve sexy, pero no lleva casco", comentó una de las agentes de tránsito respecto al particular pedido de un filipino.

