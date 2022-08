"Es una tortura verlo lastimarse": El drama de un niño que sufre rara condición que lo hace no sentir dolor

22 ag. 2022 - 21:33 hrs.

"Es una tortura mental ver a Ronnie lastimarse todos los días. Siempre está tan triste", afirmó Kirsty Bird, de 26 años, quien se encuentra desesperada producto de la rara condición que tiene su pequeño hijo, con quien vive en la ciudad inglesa de King's Lynn, en el condado de Norfolk.

Y es que Ronnie Bird, de 3 años, cuando era aún más pequeño, fue diagnosticado con el síndrome de Smith-Magenis (SMS), una rara condición que causa problemas de comportamiento, con arrebatos de ira incluidos, y que provoca que no pueda sentir dolor, informa Daily Mail.

Kristy, según su relato, siempre supo que algo sucedía con su hijo. A partir de allí, comentó que él, incluso, ha llegado a golpearse en la cabeza con las paredes y que "ni siquiera se inmuta".

A raíz de lo anterior, optó por rellenar algunos lugares de la casa para evitar que el niño se hiciera daño, y ahora pretende comprar una cama acolchada de unas 7 mil libras esterlinas (alrededor de 7 millones de pesos).

El apoyo de su familia

Pero en este dramático proceso, la mujer ha contado con el apoyo de su madre, quien cuida 12 horas al día a Ronnie, y también con el de su esposo, quien renunció a su trabajo para acompañarlo.

"El padre de Ronnie dejó de trabajar para quedarse en casa y ayudarnos. Somos un equipo adecuado... tratamos de hacer su vida feliz", explicó la mujer.

"A veces le tengo miedo"

En cuanto a la condición de su hijo, Kristy fue enfática en señalar que "me duele todo el corazón por él. De hecho, a veces le tengo miedo... Estoy muy acostumbrada a que me arañe la cara, me dé un cabezazo o me muerda... Como madre no deberías tener miedo de tu hijo, pero es muy fuerte".

En paralelo, indicó que "estamos tratando de salvar su vida. Se me cae el estómago cada vez que lo escucho dar un cabezazo contra una pared".

Por último, Kristy dejó en claro que hará lo que esté en sus manos para que Ronnie tenga la mejor vida posible: "Cuando se ríe y está feliz es lo más hermoso. Cuando está bien, es el niño más hermoso y tierno", agregó.