"Me tienen harto": Joven intentó matar a su familia poniéndole veneno para ratas a una pizza

12 jun. 2022 - 17:22 hrs.

La justicia argentina condenó a dos años de prisión a un joven que admitió haber intentado matar a su familia poniéndole veneno para ratas en una pizza.

Si bien el hecho ocurrió en septiembre de 2021, recién esta semana se dio a conocer la sentencia para el imputado, de nombre Braian Alexander Pérez Gómez.

"Me tienen harto"

De acuerdo al medio Todo Noticias, el episodio ocurrió el 9 septiembre del año pasado, al interior de un domicilio del barrio La Bebida, en la provincia de San Juan, Argentina.

Cerca de la medianoche, Braian aprovechó que su pareja se encontraba discutiendo con sus hermanas para ir hasta una habitación y tomar un veneno para ratas.

Posteriormente, se dirigió hasta la cocina en donde preparaban unas pizzas que comerían las mujeres y sus hijos. Una vez allí, abrió el horno y distribuyó la sustancia.

Según el mismo medio, la cuñada de Pérez Gómez entró a la cocina para abrir el horno, pero el imputado se lo impidió, comenzando un forcejeo entre ambos. Para mala suerte del hombre, la mujer logró abrir el electrodoméstico y notó que, sobre las pizzas, se hallaba un polvo blanco.

"Me tienen harto. Me tienen cansado todos ustedes. Me tienen podrido", fue lo que respondió Braian cuando su cuñada le preguntó qué le había puesto a la comida.

La condena

Según lo consignado por el medio argentino, el hombre, imputado por el delito de tentativa de lesiones graves por ser cometidas con un tóxico, admitió su autoría y este viernes fue condenado a 2 años de prisión de cumplimiento condicional, luego que el fiscal acordara la pena con su defensa.

Además, el tiempo que dure la sentencia, deberá cumplir reglas de conducta, como no acercarse al domicilio de las denunciantes ni tampoco realizar actos molestos.