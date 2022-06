Por "un sentimiento altamente pesimista" sobre la economía: Elon Musk baraja realizar masivo despido de sus trabajadores

El hombre más rico del planeta y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, habría planteado eliminar alrededor del 10% de los empleos de la fábrica de automóviles eléctricos, basándose en "un sentimiento altamente pesimista" que tiene sobre la economía y sus pronósticos de una inminente recesión.

La noticia habría surgido después de que el multimillonario indicara sus sensaciones sobre la economía, a través de un correo electrónico que habría enviado a los ejecutivos de la empresa, el cual fue visto por la agencia Reuters.

Este mensaje ha llegado tan solo dos días después de que el hombre más rico del mundo pusiera fin al trabajo remoto, exigiendo a sus empleados que regresaran a su lugar de trabajo o abandonaran la empresa.

Al respecto, Musk escribió en su correo electrónico del pasado martes que: "Todos en Tesla deben pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana (...) Si no se presenta, asumiremos que ha renunciado".

La perspectiva negativa sobre la economía de Musk se mantiene en la misma línea de los comentarios recientemente hechos por altos ejecutivos financieros, como es el caso del director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, y el presidente de Goldman Sachs, John Waldron, sobre lo cual este último anticipó que un "huracán está justo ahí, en el camino, viniendo hacia nosotros".

Cabe recordar, que la inflación en los Estados Unidos está rondando los máximos de 40 años, lo que ha provocado un aumento en el costo de vida para los estadounidenses, mientras enfrentan la dura tarea de reducir la demanda lo suficiente como para frenar la inflación sin causar una recesión.

Asimismo, Elon Musk ha utilizado sus redes sociales en múltiples oportunidades para demostrar su visión sobre el futuro de la economía, al respecto publicó en Twitter en una oportunidad que "las recesiones cumplen una función vital de limpieza económica".

Otro ejemplo ocurrió a fines de mayo, cuando un usuario de Twitter le preguntó si la economía se estaba acercando a una recesión, Musk le respondió: "Sí, pero en realidad es algo bueno. Ha estado lloviendo dinero sobre los tontos durante demasiado tiempo. Es necesario que ocurran algunas quiebras".

Yes, but this is actually a good thing. It has been raining money on fools for too long. Some bankruptcies need to happen.



Also, all the Covid stay-at-home stuff has tricked people into thinking that you don’t actually need to work hard. Rude awakening inbound!